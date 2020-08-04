Фигуристка Алена Касторная не сможет в этом сезоне перейти в Академию Евгения Плющенко

Об этом сообщил телеканалу RT Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках Росси Александр Коган.

Ранее Алена Касторная занималась в группе другого российского тренера Этери Тутберидзе. О ее переходе стало известно 31 июля. Как отметила сама Чемпионка Европы, договоренность с Плющенко была достигнута еще в мае, однако Косторная якобы не поставила в известность тренерский штаб.

На сайте федерации фигурного катания Москвы, которая как раз регулирует смены школ спортсменами, определены правила таких действий. В частности, трансферное окно, в течении которого можно осуществить переход в другую школу, устанавливается с 1 апреля по 31 мая текущего сезона.

По словам ГенДиректора Федерации фигурного катания страны Александра Когана, в случае с Касторной сроки трансфера были нарушены. Более того, в федерации до сих пор нет документов по переходу ни от самой спортсменки, ни от Плющенко. Коган также добавил, что вопрос перехода Косторной будет рассмотрен на ближайшем исполкоме ФФККР в сентябре.

Тем временем в сети уже появилось первое фото Алены Косторной, сделанное в тренерской академии Евгения Плющенко.