Источник «Интерфакса»: Следствие не установило заказчика преступления против Голунова

«В окончательном обвинении, которое следствие предъявило бывшим полицейским, заказчик или неустановленное лицо в качестве заказчика, не фигурирует. Версия о том, что он может быть, прорабатывалась в ходе расследования», — сообщил «Интерфаксу» информированный источник во вторник. По словам собеседника агентства, следствие не нашло новых мотивов в действиях полицейских, задержавших Голунова.
2020-08-04T15:07:03+03:00
2020-08-04T15:12:19+03:00
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15:07, 04 августа 2020
Следователи не установили заказчика по уголовному делу в отношении бывших полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова.
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