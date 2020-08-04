Источник «Интерфакса»: Следствие не установило заказчика преступления против Голунова

Следователи не установили заказчика по уголовному делу в отношении бывших полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова.

«В окончательном обвинении, которое следствие предъявило бывшим полицейским, заказчик или неустановленное лицо в качестве заказчика, не фигурирует. Версия о том, что он может быть, прорабатывалась в ходе расследования», — сообщил «Интерфаксу» информированный источник во вторник. По словам собеседника агентства, следствие не нашло новых мотивов в действиях полицейских, задержавших Голунова.