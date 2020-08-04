Бывший глава Курортного района стал владельцем грузового терминала Пулково

По оценкам экспертов, Алексей Куимов вложил в сделку примерно 2 миллиарда рублей.

Новым владельцем грузового терминала Пулково стала компания «Колибри». Она, как пишет газета «Коммерсант, подконтрольная бывшему главе Курортного района и одному из лидеров не существующей уже партии «За Русь Святую» Алексею Куимову. Помимо прочего, он, по данным журналистов, как минимум последние четыре года входит в совет директоров авиакомпании «Россия», в которой блокпакет принадлежит правительству Петербурга. При этом у Куимова большой опыт работы с авиагрузами. Он возглавлял авиакомпанию «Тесис», чьи структуры специализируются на техническом обслуживании самолетов. Также он ранее приобрел у владельца аэропорта Домодедово Дмитрия Каменщика авиакомпанию «Ист Лайн». Изначально сообщалось, что купить грузовой терминал Пулково планирует оператор аэропорта предприятие «Воздушные ворота Северной столицы», однако по неизвестным причинам сделка не состоялась. Добавлю, стоимость терминала аналитики оценивают примерно в 2 миллиарда рублей. Сам Куимов не ответил на запрос СМИ об источниках средств, на которые он приобрел этот стратегический объект.

По итогам прошлого года выручка грузового терминала Пулково составила почти 1 миллиард рублей.