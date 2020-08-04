Власти Дании разрешили возобновить прокладку газопровода «Северный поток-2»

В энергетическое агентство этой страны не поступило возражений на решение о смягчении требований к судам, ведущим работы в морской акватории.

Июльское решение Датского энергетического агентства о смягчении правил строительства трубопровода не было обжаловано и поскольку срок, отведенный для возражений, вышел, реализация проекта может быть возобновлена. Представитель Апелляционного совета по энергетике Дании Клара Миккелсен пояснила ТАСС, что при строительстве в акватории Дании могут быть использованы суда-трубоукладчики, способные удерживаться в одной точке с помощью специальных якорных систем, а незаконченная на сегодняшний день часть трубопровода находится за пределами зоны, где не рекомендуется вести работы по укладке и монтажу трубопровода. Власти скандинавского государства оценивали риски, связанные с возможным повреждением якорными системами кораблей захороненного на дне Балтийского моря химоружия. Решение Копенгагеном было принято на фоне введенных под занавес прошлого года санкций США против подрядчиков газопровода. В июле сенат США утвердил и новые меры в отношении проекта «Северный поток-2». Как сообщает агентство «Рейтер», на лоббистскую поддержку оператор трубопровода в Америке потратил более 1,5 миллионов долларов.

По трубопроводу «Северный поток -2» планируется поставлять газ из России в Германию. На данный момент незавершённой остается лишь небольшая часть проекта.