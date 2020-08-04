Осужденного по обвинению в шпионаже американца Пола Уилана этапировали в исправительную колонию в Мордовии

Там он будет отбывать наказание в 16 лет заключения.

Изначально информация об этапировании Уилана поступила от его брата Дэвида. По его словам, посольству Великобритании в России сообщили, что в Мордовию обладателя четырех паспортов, в том числе британского, доставили еще в субботу. Этапирование Уилана подтвердили и в Общественной наблюдательной комиссии региона, передает агентство ТАСС. Американец пробудет две недели на карантине в одной из транзитных колоний, после чего его переведут в колонию строгого режима уже непосредственно для отбытия наказания. При этом адвокаты ничего об этих действиях не знают, сообщает уже агентство «Интерфакс».

Уилану предстоит отбывать 16-летний срок по обвинению в шпионаже. Такой приговор в июне вынес Мосгорсуд. При этом американец себя виновным не признал, но обжаловать решение не стал. Уилана задержали в декабре 2018 года, по словам адвокатов, ему вменяли получение флешки с секретной информацией. Сам он уверяет, что рассчитывал увидеть на ней фотографии из туристической поездки в Сергиев Посад.

Чуть ранее в МИДе отметили, что не обсуждают возможность обмена Уилана на кого-либо из россиян, находящихся в заключении в США.