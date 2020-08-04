Минфин предусмотрел дополнительно 1,7 млрд руб на обеспечение деятельности зампреда Совбеза РФ и госслужащих АП

Министерство финансов предусмотрело дополнительно один миллиард 700 миллионов рублей на обеспечение деятельности заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева и госслужащих администрации президента в 2021-2023 годах.

Как отмечают Ведомости, президентская администрация окажется в числе немногих получателей бюджетных средств, финансирование которых не сократится, а возрастет.