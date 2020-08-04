Компания «Норд-Стрим» потратила за полгода более полутора миллиона долларов на лоббистов в США

Компания «Норд-Стрим», оператор строительства газопровода Северный поток-2, потратила за полгода более полутора миллиона долларов на лоббистов в США. Как утверждает рейтер, это в два раза больше, чем за тот же период прошлого года и больше, чем расходы за весь 2018 год. Кто защищает интересы газопровода, не уточняется.

США пытаются остановить строительство «Северного потока-2» с помощью санкций. Сроки строительства сдвинулись — в Европе против санкций, с сегодняшнего дня Норд-Стрим может возобновить прокладку трубопровода по решению властей Дании. Компании Газпрома осталось достроить небольшой участок газопровоода, — напоминает «Коммерсантъ».