Лукашенко предупредил участников несогласованных акций, что «реакция будет мгновенной, а отпор самым жестким»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил организаторов и участников несогласованных акций, что «реакция будет мгновенной, а отпор самым жестким».

Лукашенко заявил, что власти Белоруссии «никому не закрывают рот», он призвал всех, кто хочет другого президента, идти не на площади, а на избирательные участки.

9 августа в Белоруссии пройдут президентские выборы, а сегодня Лукашенко выступил с обращением к народу и парламенту, а также заявил о «попытке организовать бойню в центре Минска». По его данным, на дестабилизацию в Белоруссии направлены миллиардные ресурсы.