Пол Уиллан, осужденный в России по обвинению в шпионаже, этапирован в колонию в Мордовию, — сообщают российские информагентства со ссылкой на брата Уиллана Дэвида.

В свою очередь, адвокат Ольга Карлова не располагает информацией об отправке своего подзащитного в колонию. Как сказала Карлова Интерфаксу, адвокатов официально никто не уведомлял. Карлова пыталась получить информацию о местонахождении Уиллана, но ей было отказано.

В российском МИДе сегодня вновь заявили, что Россия не обсуждает с США возможность обмена Уиллана. Об этом ТАСС сказал зам.министра иностранных дел Сергей Рябков.

Мосгорсуд приговорил Уиллана к 16 годам колонии строгого режима. Свою вину Уиллан не признал, однако приговор решил не обжаловать.