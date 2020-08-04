Лукашенко заявил о попытке организовать бойню в центре Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня заявил о попытке организовать бойню в центре Минска и миллиардных ресурсах на дестабилизацию ситуации в преддверии президентских выборов. Он выступил с обращением к народу и парламенту. По его данным, на юг Белоруссии переброшен еще один отряд наемников. При этом он не уточнил детали. Лукашенко сказал, что уже задержанные ранее россияне признались, что были направлены в Белоруссию специально. Лукашенко считает, что Россия поменяла братские отношения с Белоруссией на партнерские.
2020-08-04T14:07:30+03:00
2020-08-04T14:13:56+03:00
https://echo.msk.ru/news/2687095-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Эксклюзив Эха 14:07, 04 августа 2020
Загрузка комментариев...