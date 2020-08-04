Лукашенко заявил о попытке организовать бойню в центре Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня заявил о попытке организовать бойню в центре Минска и миллиардных ресурсах на дестабилизацию ситуации в преддверии президентских выборов. Он выступил с обращением к народу и парламенту. По его данным, на юг Белоруссии переброшен еще один отряд наемников. При этом он не уточнил детали. Лукашенко сказал, что уже задержанные ранее россияне признались, что были направлены в Белоруссию специально. Лукашенко считает, что Россия поменяла братские отношения с Белоруссией на партнерские.