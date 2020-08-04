Бывший король Испании Хуан Карлос I, которого подозревают в коррупции, покинул страну

Он по информации местных СМИ уехал в Доминиканскую республику.

Хуан Карлос может находиться в отеле Доминиканы, который принадлежит одному из его друзей. Газета ABC (А-бе-се) сообщила подробности того как бывший король Испании оттуда уехал. Сначала он на машине направился в автономное сообщество Галисия на юго-западе страны, затем добрался до португальского города Порту. Там сел на самолет и улетел в Доминиканскую республику. В одной из её провинций друг Хуана Карлоса владеет гостиничным комплексом. Представители монарха подтвердили другой газете Mundo, что он за пределами Испании. Они уверяют, что Хуан Карлос доступен для правоохранителей. Антикоррупционные расследования в отношении бывшего короля проводят на родине и в Швейцарии. Одно из них касается зарубежных счетов, которые предположительно контролируются Хуаном Карлосом и оформлены на подставных лиц. Прокуроры предполагают, что на них могли аккумулироваться деньги, полученные коррупционным путем. Выясняют и возможную причастность Хуана Карлоса к коррупции при строительстве высокоскоростной железной дороги в Саудовской Аравии. В 2008-м году монарх как считают в прокуратуре, Швейцарии получил от саудовского короля 100 миллионов долларов, а спустя три года испанские компании выиграли контракт на строительство дороги. О решении уехать из страны Хуан Карлос вчера сообщил в письме сыну, королю Филиппу VI. После того как вся Испания узнала о коррупционном скандале бывший монарх дал возможность сыну возможность работать в более спокойной обстановке, пишет испанская пресса. От престола Хуан Карлос отрёкся 6 лет назад после серии скандалов. Судить его могут только за преступления, совершенные после отречения. События 12-летней давности под это не подпадают. Поскольку по конституции Испании личность короля неприкосновенна.

Испанией Хуан Карлос руководил почти 40 лет, начиная с середины 70-х годов прошлого века. Он не раз называл себя «королём всех испанцев».

Испанцы неоднозначно восприняли решение Хуана Карлоса I покинуть страну. Об этом говорят результаты опросов общественного мнения. О них «Эху Москвы» рассказала руководитель представительства ТАСС в Испании Екатерина Воробьева. Воробьева добавила, что вместе с тем в Правительстве сказали, что с пониманием и уважением относится к решению Хуана Карлоса покинуть страну

Скандал вокруг бывшего короля Испании Хуана Карлоса I может поставить под удар имидж монархии в стране. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» доктор политических наук, заведующая сектором международных организаций и глобального политического регулирования ИМЭМО РАН Ирина Прохоренко «Уже давно были предложения лишить короля звания главнокомандующего вооруженными силами, ввести некий возрастной ценз для короля и вообще упразднить монархию. Республиканские настроения в Испании традиционно сильны. Нынешние финансовые скандалы, связанные с дочерьми короля и с ним самим, конечно, в силах повлиять на имидж и нынешнего молодого короля, и вообще на имидж института монархии в стране», — сказала она.

При этом И.Прохоренко подчеркнула, что институт монархии имеет для Испании важное символическое значение.

«Символическая важность королевского дома для Испании, которая раздираема региональными национализмами, противоречиями между регионами и центром, между различными регионами, конечно, велика. Иногда в сложных ситуациях роль арбитра имел именно король. У испанского короля есть определенные полномочия, закрепленные Конституцией, которые дают ему возможность вмешиваться в политический процесс», — заключила эксперт.

Бывший король Испании Хуан-Карлос Первый уведомил действующего монарха, своего сына Филиппа Шестого, о том, что покидает страну. 82-летний бывший монарх подозревается в получении взяток за помощь при заключении контрактов с участием испанских компаний. Больше полувека Хуан Карлос жил во дворце Сарсуэла в Мадриде, в 2014 году он отрекся от престола в пользу своего сына.