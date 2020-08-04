Ростуризм оценил потери отрасли за время эпидемии коронавируса в 500 млрд рублей

Основной причиной недополученных доходов стало закрытие границ для иностранных туристов. Об этом газете «Аргументы и факты» сказала глава Ростуризма Зарина Догузова. По ее оценке, потерянные полтриллиона рублей – это примерно две трети от того, сколько получила Россия от туризма в прошлом году. Речь идет о почти 11 млрд долларов – в пересчете на нынешний курс это около 800 млрд рублей. Впрочем, наверстать потери, убеждены в Ростуризме, отчасти может помочь введение электронной одноразовой визы для граждан из 53 стран. Она должна начать действовать с 1 января следующего года.

Между тем еще в июне Догузова в интервью телеканалу РБК в качестве расчетных потерь туристической индустрии называла сумму в три раза больше, чем сейчас — в 1,5 трлн рублей. С чем связано такое изменение оценки, не уточняется.

Россия закрыла границы для въезда в страну в конце марта из-за эпидемии коронавируса. Сейчас они вновь открыты лишь для нескольких стран – Великобритании, Танзании и Турции.