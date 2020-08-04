Дания разрешила возобновить прокладку «Северного потока-2»

Компания «Норд Стрим», оператор строительства, может начать работы уже сегодня, — сообщает «Коммерсантъ». Компании Газпрома осталось достроить небольшой участок газопровода, который пройдет от побережья России через Балтийское море в Германию.

США ввели санкции против компаний, участвующих в проекте.