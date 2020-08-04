Министерство обороны Белоруссии с 11 августа проведет военные сборы для резервистов в Витебской области, — сообщает агентство Интерфакс-Запад. В военном ведомстве утверждают, что сборы носят плановый характер, а приглашение в военкомат не всегда означает отправку в армию.