Министерство обороны Белоруссии с 11 августа проведет военные сборы для резервистов в Витебской области, — сообщает агентство Интерфакс-Запад. В военном ведомстве утверждают, что сборы носят плановый характер, а приглашение в военкомат не всегда означает отправку в армию.
2020-08-04T13:32:07+03:00
2020-08-04T13:32:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:32, 04 августа 2020
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