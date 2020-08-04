Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о попытке организовать бойню в центре Минска. Он утверждает, что направлены миллиардные ресурсы на дестабилизацию в стране в преддверии выборов.

Лукашенко сегодня выступает с обращением к нарду и парламенту. Он не уточнил, кто пытается организовать бойню. При этом он рассказал, что россияне, задержанные в Белоруссии, были направлены в страну специально и получили команду «ждать». По данным Лукашенко, сегодня поступила информация о том, что еще один отряд переброшен на юг Белоруссии.

Белорусский руководитель считает, что на Белоруссии «решили отработать новые технологии цветных революций». Он пообещал этого не допустить.