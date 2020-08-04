Счетная палата раскритиковала состояние российских дорог в регионах

Там отметили, что более половины из них не соответствуют нормативным требованиям.

Аудиторы выяснили, что проблемы с дорожным покрытием во многом связаны с недофинансированием. На ремонт трасс регионального или межмуниципального значения в прошлом году в среднем направлялось менее трети необходимых от нормативной потребности средств.

При этом на обслуживание трасс федерального значения тратят гораздо больше денег: так, ремонт одного километра здесь в 2019 году в среднем обходился более чем в 2 миллиона рублей. Что в восемь раз превышает стоимость обслуживания такого же участка дороги регионального значения.

Также проверка выявила отсутствие конкуренции при выборе подрядчиков для выполнения дорожных работ. Основная доля всех госконтрактов заключена с единственным участником торгов по начальной цене контракта», — отметили в Счетной палате.

Аудиторы рекомендовали Минтрансу и Росавтодору скорректировать схему распределения бюджетных средств на содержание дорог. И предложили пересмотреть критерии финансовых затрат на содержание трасс федерального значения.