Власти Черногории разрешили въезд в страну российским туристам

Никаких справок они предъявлять не обязаны.

Для Черногории очень важно, чтобы россияне приехали на отдых хотя бы в августе, рассказал «Эху Москвы» предприниматель из Будвы Олег Ефименко.

Отметим, что Россия пока не открыла выезд в Черногорию.