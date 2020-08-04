Власти Черногории разрешили въезд в страну российским туристам

Никаких справок они предъявлять не обязаны.
Для Черногории очень важно, чтобы россияне приехали на отдых хотя бы в августе, рассказал «Эху Москвы» предприниматель из Будвы Олег Ефименко.
Отметим, что Россия пока не открыла выезд в Черногорию.
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Никаких справок они предъявлять не обязаны.
Для Черногории очень важно, чтобы россияне приехали на отдых хотя бы в августе, рассказал «Эху Москвы» предприниматель из Будвы Олег Ефименко.
Отметим, что Россия пока не открыла выезд в Черногорию.