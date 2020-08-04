Лукашенко: Из-за нефтяных разборок с Россией бюджет Белоруссии потерял полтора миллиарда рублей

Из-за нефтяных разборок с Россией бюджет Белоруссии потерял полтора миллиарда рублей, — об этом заявил Александр Лукашенко в послании народу и парламенту. Он считает, что для Москвы важно сохранить партнерство с Минском. Александр Лукашенко выступает перед парламентом за несколько дней до президентских выборов. Голосование должно состояться в ближайшее воскресенье.