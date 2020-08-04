Лукашенко: Из-за нефтяных разборок с Россией бюджет Белоруссии потерял полтора миллиарда рублей

Из-за нефтяных разборок с Россией бюджет Белоруссии потерял полтора миллиарда рублей, — об этом заявил Александр Лукашенко в послании народу и парламенту. Он считает, что для Москвы важно сохранить партнерство с Минском. Александр Лукашенко выступает перед парламентом за несколько дней до президентских выборов. Голосование должно состояться в ближайшее воскресенье.
2020-08-04T13:02:28+03:00
2020-08-04T13:02:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:02, 04 августа 2020
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