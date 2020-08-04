АТОР: Несмотря на готовность Черногории принять туристов из России, авиасообщение между странами пока не восстановлено

Несмотря на готовность Черногории принять российских туристов, авиасообщение между странами пока не восстановлено. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

«Черногория уже десятая страна, которая заявляет о готовности принимать российских туристов, но, увы, международного воздушного сообщения пока в эту страну нет. Только после снятия ограничений и восстановления на принципах взаимности авиаперелетов можно будет говорить о планах по туристическим поездкам. Пока воздушное сообщение восстановлено только в три страны: Танзания, Великобритания и Турция», — сказал он.

Д.Горин добавил, что цена на туры в Черногорию, в случае возобновления перелетов, будет зависеть от спроса и курса валют.

«За последние полгода курс изменился на 20-25 процентов, эта волатильность приводит к повышению цен. Но, несмотря на это, если туристические компании поставят чартерные рейсы и будут на рынке пакетные туры, это будет более доступное путешествие, которое будет дешевле на 20 процентов, чем самостоятельное бронирование тура», — заключил он.

Как стало известно ранее, Черногория решила открыть границы для граждан России. Теперь российские туристы могут въезжать в страну без дополнительных условий, связанных с пандемией коронавируса.