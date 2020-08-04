Около 500 миллиардов рублей могут составить потери от отсутствия иностранных туристов в России в этом году

Около 500 миллиардов рублей, по данным Ростуризма, могут составить потери от отсутствия иностранных туристов в России в этом году. В интервью газете «Аргументы и факты» глава ведомства Зарина Догузова сообщила, что в прошлом году эти доходы составили почти 11 миллиардов долларов и это сопоставимо с тем, что получает бюджет от экспорта вооружений, ряда цветных металлов и леса.

Россия запретила иностранным туристам въезд в страну в конце марта на фоне пандемии коронавируса.