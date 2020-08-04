Александр Лукашенко утверждает, что Россия поменяла братские отношения с Белоруссией на партнерские

При этом, по его словам, она всегда будет ближайшим союзником.

В ходе обращения к парламенту и народу белорусский президент отметил, что «планета скатывается к пропасти и может взорваться в любой момент».

Напомним, — 9 августа в Белоруссии должны состояться президентские выборы.

Нынешнюю предвыборную кампанию можно назвать уникальной – дал понять в эфире «Эха Москвы» журналист телеканала БелСАТ Игорь Ильяш.

Сегодня в Белоруссии началось досрочное голосование. Оппозиция считает, что власти могут использовать его для фальсификаций.