Костырко: Информация о продаже базы данных участников электронного голосования по Конституции является фейком

Начальник управления смарт-проектов аппарата мэра Артем Костырко назвал фейком информацию о продаже базы данных участников электронного голосования по Конституции. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Надо напомнить, что это была задача, которую исполнял Минкомсвязи России, которым нужно было между днями электронного голосования традиционным голосованием доставить на все участковые избирательные комиссии перечень серий и номеров паспортов тех граждан, которые смогут проголосовать традиционным образом. Собственно, то, на что ссылаются сейчас в сети, – это этот миллион серий паспортов. Это не является утечкой, это не является данными, позволяющими идентифицировать граждан, это просто серия и номер паспорта. Сейчас появился продавец, который говорит, что якобы смог к этим серии и номеру паспорта добавить персональные данные в виде фамилии, имени, отчества. В доказательство этого он предоставляет скриншот одной записи, но данные на этом скриншоте не относятся к реестру избирателей и к каким-либо гражданам, которые принимали участие в электронном голосовании. Это фейк», — сказал он.

А.Костырко подчеркнул, что персональные данные гражданина, которые были предоставлены продавцом в качестве примера, не относились к Москве или Нижнему Новгороду.

«Мы проверили по реестру электронных избирателей, по реестру заявлений электронных избирателей, людей с комбинацией этой серии и фамилии там нет. По тому скриншоту, который был предоставлен, косвенно указывается на то, что это вообще не житель Москвы или Нижегородской области. Напомню, что только москвичи и нижегородцы могли принимать участие в электронном голосовании. Данные указывают на то, что гражданин постоянно зарегистрирован в Московской области», — сказал он.

Ранее газета «КоммерсантЪ» сообщала, что в интернете выставлена на продажу база данных участников электронного голосования по поправкам к Конституции.

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