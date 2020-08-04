Оперативный штаб отчитался о минимальном суточном приросте заболевших коронавирусом с конца апреля

По его данным, за сутки выявили около 5 тысяч 150 новых случаев.

На протяжении последней недели суточный прирост заразившихся, по официальным данным, колебался в районе отметки в 5,5 тысяч человек. Наметившееся снижение, впрочем, не коснулось статистики в Москве. В столице за сутки вновь выявили почти 700 заболевших COVID-19. Впрочем, вновь, как отмечается, помимо Москвы не оказалось регионов, где прирост бы превышал 200 человек. Около этой отметки находятся Свердловская область и Ханты-Мансийский автономный округ, чуть более 150 – в Подмосковье и Санкт-Петербурге.

Одновременно с этим минимальное число заболевших за сутки с конца апреля выявили власти в Нижегородской области – немногим более 100 человек. В Краснодарском крае заразившихся коронавирусом — около 120, и это, напротив, максимум с начала эпидемии. В администрации это связывают с увеличившимся туристическим потоком и несоблюдением санитарных правил. Не было официально выявлено новых случаев в Псковской области и Чукотском автономном округе. Умерли за сутки, по официальным данным, 144 человека, выздоровели же почти 8 тысяч.

Всего с начала эпидемии коронавирусом в России заболели свыше 860 тысяч человек.