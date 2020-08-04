Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал новые изменения в конституцию. В предвыборной программе кандидат на очередной президентский срок обещает удвоить зарплаты граждан страны и заявляет о готовности к сотрудничеству с Западом. Государственная газета «Звезда» сегодня опубликовала и программы четырех соперников Лукашенко.

В ближайшие пять лет, в случае победы, Лукашенко обещает вновь поменять конституцию, чтобы, как это сказано в его программе, «установить степень ответственности народа за свою судьбу». Эта ответственность, говорится в тексте, должна определяться не на улицах и площадях, а по закону. Для этого проведут новый референдум. Внешнеполитические заверения в программе сводятся к тому, что Минск будет строить «общий дом с окнами на Восток и Запад» и расширять «географию дружественных стран» на началах своей дипломатии. В экономике, обещает Лукашенко, предстоит создать максимально простые процедуры ведения бизнеса, преодолеть зависимость страны от нефти, газа, финансов и сделать так, чтобы средняя зарплата в стране выросла в два раза. Как ожидается, сегодня Александр Лукашенко обратится с посланием к Национальному собранию и народу республики. Обычно это послание оглашается в апреле, но в итоге было перенесено на финальную неделю президентской гонки. Сегодня в Белоруссии уже началось досрочное голосование. Лукашенко рассчитывает занять кресло в шестой раз, у власти он остается с 1994-го.

Светлана Тихановская, основной соперник Александра Лукашенко на выборах, в своей опубликованной программе обещает в течении полугода после победы провести новые выборы и обеспечить их честность.