Суд в Саратовской области приговорил к 7 годам воспитательной колонии подростка, который напал с топором на школьницу в учебном заведении. Инцидент в одном из образовательных учреждений Вольска произошел в мае прошлого года.

12-летняя школьница осталась жива. После ранения она практически потеряла зрение.