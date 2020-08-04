Согласно данным оперативного штаба, COVID-19 накануне подтвержден у 5 тысяч 159 человек. Также отмечается, что в двух регионах, Ямало-Ненецком округе и Алтайском крае впервые за несколько недель зафиксировано менее ста новых случаев заражения.
В Москве COVID-19 вновь подтвержден почти у 700 человек.
Российские власти утверждают, что выявлен минимальный суточный прирост пораженных коронавирусом с конца апреля
Согласно данным оперативного штаба, COVID-19 накануне подтвержден у 5 тысяч 159 человек. Также отмечается, что в двух регионах, Ямало-Ненецком округе и Алтайском крае впервые за несколько недель зафиксировано менее ста новых случаев заражения.