Российские власти утверждают, что выявлен минимальный суточный прирост пораженных коронавирусом с конца апреля

Согласно данным оперативного штаба, COVID-19 накануне подтвержден у 5 тысяч 159 человек. Также отмечается, что в двух регионах, Ямало-Ненецком округе и Алтайском крае впервые за несколько недель зафиксировано менее ста новых случаев заражения.

В Москве COVID-19 вновь подтвержден почти у 700 человек.