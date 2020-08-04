Бывший король, по данным местных СМИ, может находиться в Доминиканской республике, Португалии, Италии или Франции

Бывший король Испании Хуан-Карлос Первый, по данным местных СМИ, может находиться в Доминиканской республике, Португалии, Италии или Франции. Никакой официальной информации по этому поводу пока нет.

Накануне экс-монарх объявил, что покидает страну, однако в любой момент готов ответить на вопросы прокуратуры. Хуана Карлоса подозревают, в том числе, в . махинациях с зарубежными счетами.



Бывшему королю сейчас 82 года.

Пока прокуратура не завершила расследование, осуждать бывшего короля не стоит, — сказал в интервью НТВ местный житель.

По мнению жительницы Испании бывший король сделал правильно, что уехал.

В правительстве Испании нет единого мнения по поводу поступка Хуана-Карлоса Первого. Одни министры говорят, что понимают его, другие называют его отъезд «недостойным».