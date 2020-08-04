Власти Черногории открыли границы для россиян

Россия вошла в так называемый «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран. Для граждан государств из этого списка не предусмотрено дополнительных условий въезда в связи с пандемией.

Вместе с Россией в перечень вошел Азербайджан. Два государства пополнили черногорский перечень из четырех десятков стран, соответствующих специальным критериям. Согласно постановлению правительства Черногории, и границы закрыты для граждан государств, где зарегистрировано более 25 заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения. Для посещения республики россиянам, судя по всему, не потребуется теста – он предусмотрен для стран из «желтого» списка – это Албания, Босния, Израиль, Сингапур и самопровозглашенная Республика Косово. Для жителей этих территорий необходимо предварительное тестирования не более чем за 71 час до пересечения границы. Пока прямых рейсов между Россией и Черногорией нет. Из России туда можно попасть рейсом с пересадкой в Турции. На данный момент российские власти объявили о возобновлении перелетов с четырьмя государствами — Великобританией, Танзанией, Турцией и Швейцарией.

Как поясняют в Черногории, решении об открытии границ для россиян среди прочего было мотивировано потребностями туристической индустрии страны.