Суд в Саратовской области вынес приговор по резонансному делу о нападении на школу

Подросток , в результате действий которого серьезные ранения получила 12-летняя девочка, приговорен к 7 годам воспитательной колонии.

В мае прошлого года 14-летний ученик седьмого класса пришел в школу Вольска с топором и двумя бутылками зажигательной смеси. Одну из них он бросил в свой класс, где находилось около 20 учеников, а вторую — в коридор. Там он ударил топором по голове 12-летнюю девочку и попытался скрыться. Ученица осталась жива, однако ослепла на один глаз и стала инвалидом по зрению. Нападавшего задержали сотрудники полиции, было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. В ожидании суда подросток более года провел в СИЗО. Прокурор потребовал для несовершеннолетнего подсудимого 7 лет воспитательной колонии. Именно такое наказание и назначил ему сегодня районный суд Вольска.

Еще до нападения на школу подросток на своей странице в соцсетях упоминал «керченского стрелка» Владислава Рослякова — он напал на студентов и преподавателей колледжа в Крыму. Тогда погиб 21 человек.