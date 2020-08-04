Суд Владикавказа рассмотрит уголовное дело в отношении экс-полицейского, обвиняемого в жестоком убийстве бывшей жены

Суд Владикавказа рассмотрит уголовное дело в отношении экс-полицейского Вадима Техова, обвиняемого в жестоком убийстве своей бывшей жены.

22-летняя жительница Владикавказа Регина Гагиева в сентябре прошлого года скончалась в больнице от множественных ножевых ранений. В сознание она так и не пришла. Это случилось спустя неделю после нападения. По версии следствия, бывший супруг, уже не в первый раз сбежав из-под домашнего ареста, где он находился по другому делу о поножовщине, приехал к ней на работу в салон красоты и устроил сцену ревности. В ходе ссоры он буквально изрезал молодую женщину ножом. На ее теле обнаружили 15 ранений. Техов спустя несколько часов сам сдался правоохранителям. Как выяснилось в ходе следствия, он и ранее неоднократно избивал супругу и угрожал убийством. Она даже писала на него заявления в полицию, но там не реагировали. Только однажды, в 2017 году его оштрафовали на пять тысяч рублей. Устав от побоев, женщина с ним развелась. При этом в свое время Техов был уволен из правоохранительных органов за жестокое избиение своей первой жены, пишет издание «Кавказский узел». Сейчас 32-летнему жителю Владикавказа вменяют пять тяжких и особо тяжких статей Уголовного кодекса. Экспертиза признала его вменяемым. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Уголовные дела о ненадлежащем исполнении обязанностей также возбудили в отношении офицеров республиканского управления ФСИН, которые своевременно не отреагировали на нарушение Теховым меры пресечения.