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10:31, 04 августа 2020

Черногория решила открыть границы для граждан России

Никаких дополнительных условий не выдвигается, — сообщают официальные СМИ страны.

В Черногории в связи с пандемией действуют «зеленый» и желтый" списки для иностранцев. В первый входят 11 стран ЕС, а также Норвегия и Швейцария – туристы оттуда могут приезжать в страну беспрепятственно. Во второй входят Босния и Герцеговина, Албания, Израиль, Канада и Сингапур. Туристам из этих стран необходимо предоставить отрицательный тест на COVID-19.

На данный момент туристов в Черногории на 90% меньше, чем годом ранее – отмечает Интерфакс.



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