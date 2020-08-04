Черногория решила открыть границы для граждан России

Никаких дополнительных условий не выдвигается, — сообщают официальные СМИ страны.

В Черногории в связи с пандемией действуют «зеленый» и желтый" списки для иностранцев. В первый входят 11 стран ЕС, а также Норвегия и Швейцария – туристы оттуда могут приезжать в страну беспрепятственно. Во второй входят Босния и Герцеговина, Албания, Израиль, Канада и Сингапур. Туристам из этих стран необходимо предоставить отрицательный тест на COVID-19.

На данный момент туристов в Черногории на 90% меньше, чем годом ранее – отмечает Интерфакс.