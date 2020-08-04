За последние сутки в России выявлено 5 159 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Этот показатель минимальный с 23-го апреля. В Москве новых случаев по-прежнему около 700. Зафиксировано 144 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 7 878 человек.
2020-08-04T10:30:33+03:00
2020-08-04T11:03:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:30, 04 августа 2020
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