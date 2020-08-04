За последние сутки в России выявлено 5 159 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Этот показатель минимальный с 23-го апреля. В Москве новых случаев по-прежнему около 700. Зафиксировано 144 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 7 878 человек.