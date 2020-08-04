Газета El Mundo сообщает, что бывший король Испании Хуан Карлос I покинул страну из-за коррупционного скандала

Его подозревают в сокрытии счетов за рубежом.

Расследование о происхождении зарубежных активов бывшего монарха, возможно, явилось одной из побудительных причин отъезда. Весной этого года прокуратура Швейцарии начала расследовать происхождение 65 миллионов евро, которые недавний король передал своей подруге Коринне Сайн-Витгенштейн. В это же время испанская прокуратура заподозрила оставившего престол короля в том, что в 2008 году он получил до 100 миллионов евро от тогдашнего короля Саудовской Аравии Абдаллы за посредничество при заключении сделки с испанскими компаниями для строительства железной дороги. Деньги по версии следствия перевели на предполагаемый швейцарский счет Хуана Карлоса I, открытый на имя панамского фонда. Действующего монарха Филиппа VI подозревали в том, что он мог быть бенефициаром этого офшора. Впрочем, пресс-служба королевского двора сообщила, что Хуан Карлос официально заявил о намерении уехать нынешнему королю, своему сыну, объяснив решение желанием посодействовать спокойному и ответственному правлению приемника, который отказался от его наследства. Представители бывшего главы испанской монархии заверили, что Хуан Карлос останется доступен для любых процедур, которые будет проводить прокуратура Испании.

Хуан Карлос I руководил страной почти 40 лет. По конституции король обладает неприкосновенностью и не может быть привлечен к уголовной ответственности. Тем не менее, его могут судить за действия, совершенные после отречения.