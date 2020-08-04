Роспечать предлагает искать недостоверные новости с помощью искусственного интеллекта

На эти цели хотят потратить почти 100 миллионов рублей.

Авторитетность источников, время публикации, ссылки, изображения, видео – все это по замыслу руководства Роспечати должен учитывать специальный сервис распознавания фейковых новостей. Его планируют создать в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект», пишет интернет-издание РБК. СМИ ссылается на письмо замглавы ведомства Ильи Лазарева в министерство связи. Роспечать хочет, чтобы сервис был доступен для частных пользователей, организаций и надзорных ведомств. Создать его предлагают к 2023 году, а затраты на него оценивают в 94 миллиона рублей, следует из письма. В министерстве связи подтвердили, что его получили. Там назвали предложение Роспечати одним из многих, которые поступают при формировании паспорта проекта Искусственный интеллект. РБК отмечает, что сервиса по распознаванию недостоверных новостей пока даже не удалось создать крупнейшей в мире социальной сети Facebook. Решить проблему компания пытается уже несколько лет.

Правозащитная группа «Агора» за последние месяцы выявила в России больше 30-ти уголовных дел и около двухсот случаев преследования за распространение недостоверных новостей о коронавирусе.