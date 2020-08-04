Московские власти рапортуют о том, что в столице проведено более 6 с половиной млн тестов на коронавирус и антитела

Московские власти рапортуют о том, что в столице проведено более 6 с половиной миллионов тестов на коронавирус и антитела к нему. По словам зам.мэра Анастасии Раковой, в Москве увеличивается количество выздоровевших – на данный момент это более 180 тысяч человек.

Ранее сообщалось. что жертвами коронавируса за последние сутки стали еще 12 пациентов.