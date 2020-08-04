Мошенники пытаются монетизировать утекшие в интернет данные участников электронного голосования по поправкам к Конституции. На продажу выставлено более миллиона номеров и серий паспортов избирателей, сообщает Коммерсант.

Хакеры нашли применение утекшим паспортным данным участников электронного голосования по поправкам к Конституции. На тематических форумах серого сегмента интернета база более чем в миллион строк продается по $1,5 за каждую и пользуется спросом. В переписке с корреспондентом «Ъ» один из продавцов отметил, что на основе номеров паспортов можно обновить уже имеющуюся у злоумышленников базу данных под запрос покупателей, добавив туда имя, СНИЛС и ИНН, а также данные кредитной истории. Для примера продавец продемонстрировал скриншот такой объединенной базы. Добавив, что ему уже удалось продать данные 30-ти тыс. граждан. Эксперты в области информбезопасности видят в происходящем опасную тенденцию, поскольку базы данных плохо защищаются.

Первой об утечке персональных данных электронного голосования по поправкам к Конституции сообщила 9 июля «Медуза». Даже сотрудники издания смогли раскодировать соответствующий файл и получить паспортные данные избирателей.

В конце июля хакеры выставили на продажу другую крупную базу личных данных около 1 млн московских автомобилистов.