Противоречивая информация поступает по поводу местонахождения бывшего короля Испании Хуана-Карлоса Первого

Накануне он объявил, что покинул страну, однако в любой момент готов ответить на вопросы прокуратуры.

Испанская пресса утверждает. что Хуан-Карлос может находиться в Португалии, Италии, Франции, а также Доминиканской республике. Бывшему королю Испании сейчас 82 года. Его подозревают в махинациях с зарубежными счетами.