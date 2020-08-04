Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня должен обратиться с посланием к народу и парламенту. Обычно он это делает весной, однако в этом году мероприятие из-за коронавируса перенесли.

9 августа в Белоруссии должны состояться президентские выборы. Сегодня же стартует досрочное голосование. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская ранее говорила, что ее цель не власть, а проведение честных выборов.

Белорусская оппозиция опасается, что досрочное голосование будет использовано для фальсификации результатов.