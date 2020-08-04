Приговор школьнику, который тяжело ранил девочку, сегодня вынесет суд Вольска

Это будет первое в истории Саратовской области судебное решение в отношении несовершеннолетнего за нападение на учебное заведение.

Прокурор потребовал для подростка семь лет колонии. Обвиняемый в попытке совершить убийство в последнем слове вину частично признал, попросил не отправлять его в места не столь отдаленные, а наказать условным сроком. В мае прошлого года — тогда ему было 14 лет – ученик по версии следствия напал на одну из школ в Вольске — небольшом городе Саратовской области. Туда пришел с топором и бутылками с зажигательной смесью. Бросил коктейль Молотова в свой класс, где было почти 20 учеников и учитель. Еще одну бутылку школьник кинул в коридоре в другого преподавателя. Потом ударил топором по голове 12-летнюю девочку. Она ослепла на один глаз и стала инвалидом по зрению. Подросток попытался скрыться, полиция задержала его в магазине матери.

До нападения на учебное заведение школьник на своих страничках в соцсетях упоминал керченского стрелка Владислава Рослякова. В октябре позапрошлого года он напал на студентов и преподавателей колледжа в Крыму. Тогда погиб 21 человек, включая нападавшего, более 60-ти пострадали.

Потерпевшими по уголовному делу подростка из Вольска проходят 20 школьников и педагог. После убийства школьник больше года находился в СИЗО.