В Финляндии запустят приложение для мобильных телефонов по отслеживанию распространения коронавируса

В Финляндии с сегодняшнего дня запустят приложение для мобильных телефонов по отслеживанию распространения коронавируса. Пока оно будет работать в экспериментальном режиме.

Если у пользователя выявят коронавирус, он получит от медиков код, который должен записать в приложение. После этого тем пользователям, которые находились в контакте с зараженным, будут приходить соответствующее уведомление с инструкциями, как связаться с врачами для дальнейших действий. В Национальном институте здравоохранения и социального развития пояснили, что это ускорит информирование инфицированных, и пресечение дальнейшего распространения вируса. Таким образом люди смогут защитить свое здоровье и своих близких. При этом, как уточнили в институте, через приложение нельзя напрямую узнать личность заразившегося. Как ожидается, повсеместно этот сервис будет внедрен в сентябре. Медицинские власти обещают, его использование будет добровольным.

Финляндия далеко не первая, где появляется такая услуга. Аналогичные ране были запущены в ряде других европейских стран, а также в Канаде, США, Сингапуре, Израиле. Раньше всего такие программы появились в Китае и Южной Корее. Китайские аналоги отличаются от европейских тем, что там полностью отслеживаются все перемещения пользователя, а собранные данные передаются властям.

В Москве после начала эпидемии тоже запустили приложение «Социальный мониторинг». Оно предназначено для цифрового контроля за заболевшими COVID-19. Пользователи массово жаловались на его некорректную работу, в том числе на необоснованные штрафы за нарушение режима вынужденной изоляции.