Каждый пятый ребенок в России оказался за чертой бедности

Таковы данные результатов исследования Росстата «Социально-экономические индикаторы бедности» за 2018 год.

Почти 23% российских детей до 18 лет жили в семьях с уровнем денежных доходов ниже прожиточного минимума. Это существенно ниже, чем годом ранее, но из-за вызванного пандемией кризиса детская бедность возрастет, предупреждают эксперты.

Самый высокий уровень бедности среди детей, почти 50%, приходится на категорию многодетных семей. Согласно данным Росстата, денежный доход в малоимущих семьях в среднем на одного члена семьи в 2018 году составлял 7,5 тыс. руб. в месяц. В структуре расходов почти половину этой суммы занимали траты на еду. А почти 90% малоимущих семей не могли позволить себе купить товары длительного потребления – такие, как смартфон, холодильник, стиральную машину и другие, следует из оценки финансового положения домохозяйств.

Это самые актуальные официальные данные об уровне детской бедности в России: подобная статистика публикуется с задержкой в два года. Так что влияние пандемического кризиса на динамику детской бедности можно будет оценить только в 2022-м.