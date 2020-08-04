На работу Дмитрия Медведева в его новой должности могут выделить до 1,7 миллиарда рублей

Это следует из расчетов Минфина на ближайшие три года.

Расходы на обеспечение работы бывшего премьера, а последние полгода с лишним замглавы Совета безопасности и госслужащих администрации президента в следующем году вырастут почти на полмиллиарда рублей. А позднее еще на 520 миллионов, пишет газета Ведомости. Благодаря такой финансовой политике администрация главы страны окажется в числе немногих бюджетных организаций, финансирование которых в следующем году не сократится, а станет больше, отмечает издание. Оно ссылается на документ, утверждений министерством финансов. Должность заместителя председателя Совбеза России как сообщали СМИ была создана специально под Медведева, он занял её после того как в январе ушёл в отставку с поста премьера и уступил место Михаилу Мишустину. Случилось это сразу после того как президент Путин – он и возглавляет Совбез — анонсировал кардинальные изменения конституции. Газета Ведомости после этого сообщала, что зарплата Медведева на новой должности останется прежней – около шестисот тысяч рублей в месяц.

Президент Путин накануне включил зампредседателя Совета безопасности в число лиц, которым выдаются дипломатические паспорта. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Документ затрагивает и супругу бывшего премьера Светлану Медведеву.