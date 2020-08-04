Бывший король Испании Хуан-Карлос Первый уведомил действующего монарха, своего сына, о том, что покидает страну

Бывший король Испании Хуан-Карлос Первый уведомил действующего монарха, своего сына Филиппа Шестого, о том, что покидает страну. При этом его представители говорят, что он будет доступен для любых процедур, которые будет проводить прокуратура.

По данным газеты «Эль Мундо», Хуан-Карлос Первый уже находится за пределами Испании. Бывшего короля подозревают в махинациях , связанных с зарубежными счетами.