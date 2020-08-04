Компании Твиттер грозит штраф в 150 миллионов долларов за использование личных данных граждан для целевой рекламы

Компании Твиттер, по данным газеты Уолл-Стрит Джорнал, грозит штраф в 150 миллионов долларов за использование личных данных граждан для целевой рекламы. Речь идет о телефонных номерах и адресах электронной почты.

Федеральная торговая комиссия США пытается выяснить обстоятельства массового взлома аккаунтов в 2009 году.