Бывший король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну

Ранее он стал фигурантом громкого коррупционного скандала о возможном сокрытии зарубежных счетов и офшорных фондов.

Являвшийся первым после диктатора Франсиско Франко королем Испании на протяжении 40 лет, Хуан Карлос I уверяет: из королевства он решил уехать добровольно. Соответствующее письмо он направил своему сыну, нынешнему королю Филиппу VI. Не упоминая прямо о скандале со своим участием, Хуан Карлос I настаивает, что всегда хотел лучшего для Испании и монаршей семьи. Сам Филипп VI отметил «историческую важность» правления своего отца.

Куда именно уедет отрекшийся от престола 6 лет назад экс-король, в его письме не уточняется. Вместе с тем, источники испанской газеты El Mundo утверждают, что Хуан Карлос I уже покинул королевство. Его адвокаты, впрочем, уверяют, что он готов к любым действиям со стороны прокуратуры. Правительство, в свою очередь, сообщило, что уважает действия бывшего монарха.

Хуан Карлос оказался в эпицентре сразу двух расследований в Швейцарии и Испании. Одним из поводов для них стали попавшие в прессу аудиозаписи разговоров его экс-любовницы с бывшим инспектором полиции. По версии следствия, речь может идти о возможном наличии у Хуана Карлоса офшорных фондов, на счет которых, в частности, свыше 10 лет назад были переведены 100 млн долларов. Это, как утверждается, могли быть средства за посредничество при строительстве железной дороги в Саудовской Аравии.

Согласно испанским законам, Хуан Карлос I имеет иммунитет от уголовного преследования за действия, совершенные до своего отречения от престола в 2014 году.