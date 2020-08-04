В России вступил в силу новый стандарт автомобильных номеров

Он пришел на замену ГОСТу, действовавшему в стране более 25 лет.

Для большинства владельцев легковушек не изменится ничего. По новому ГОСТУ они будут получать однострочные номера, которые отличаются от ныне действующих только в деталях. Кроме того, никто не заставит менять уже действующие номера. А вот владельцам авто с нестандартными нишами для установки знаков будет гораздо удобнее. Новые виды номеров двустрочные квадратной формы не нужно будет гнуть, чтобы установить на автомобиль или мотоцикл. Речь в основном идет о всех типах двухколесного моторного транспорта, а также о праворульных японских авто, изделия американского автопрома, коллекционные и спортивные машины . Предполагалось, что новые правила заработают год назад, но на складах ГИБДД скопилось около ста тысяч уже изготовленных знаков, которые вполне годились для установки.

Для изготовления знаков владелец автомобиля или мотоцикла может по собственной инициативе обратиться в соответствующую организацию.