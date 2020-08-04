Украденные данные участников электронного голосования выставили на продажу в интернете

Ранее украденные данные участников электронного голосования по поправкам к конституции выставлены на продажу в теневом сегменте интернета. Об этом стало известно газете Коммерсант.

Предложение о продаже более миллиона номеров и серий паспортов избирателей появилось на одном из форумов даркнета. Каждую строку хакеры по информации газеты Коммерсант оценили в один доллар оптом и в полтора в розницу. Издание утверждает, что связалось с продавцом базы данных, который заверил, что она цитата «полностью свежая». По его словам, ему уже удалось продать 30 тысяч строк данных. Номера паспортов сами по себе бесполезны, но в связке с другими данными они могут представлять интерес, сказал предполагаемый продавец базы. В зависимости от запроса покупателей он предложил в неё добавить имя обладателя документа, страховой номер индивидуального лицевого счета или данные его кредитной истории. Напомню, что электронное голосование по поправкам к конституции проходило с 25 по 30 июня в Москве и Нижегородской области. Интернет-издание Медуза через неделю после голосования сообщила об утечке данных его участников. В столичной мэрии и министерстве связи это категорически отрицали.

Эксперты в области информационной безопасности назвали опасной тенденцией утечку электронных баз данных. Они, по мнению собеседников газеты «Коммерсант», должны быть лучше защищены.