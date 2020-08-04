Вакцина от коронавируса пока не будет доступна для детей

Директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сказал агентству «РИА Новости», что согласно закону это может быть сделано только после того, как препарат пройдет полный цикл испытаний на взрослых.

При этом ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что клинические испытания вакцины завершены и массовая вакцинация ожидается в октябре.

Она должна быть бесплатной. Еще одну перспективную вакцину, разработанную центром «Вектор», планируется зарегистрировать в следующем месяце.