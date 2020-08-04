Российский МИД объявил послу Белоруссии о необходимости скорейшего освобождения задержанных под Минском россиян

Москва настаивает на том, что 33 соотечественника были арестованы под безосновательным и надуманным предлогом. Как сообщили в МИДе, замглавы ведомства Андрей Руденко сказал белорусскому послу Владимиру Семашко о необходимости объективного совместного расследования ситуации.

В то же время дипломаты уверяют, что Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела других стран, а тем более — Белоруссии, которая называется ближайшим другом и союзником.

Свыше 30 россиян обвиняются Минском в намерении подготовить массовые беспорядки и дестабилизировать обстановку перед президентскими выборами. Их называют бойцами частной военной кампании «Вагнера». Одновременно белорусские следователи связали их с местными оппозиционными политиками Николаем Статкевичем и Сергеем Тихановским.

В Белоруссии уже несколько месяцев проходят массовые акции протеста. На их фоне президент страны Александр Лукашенко еще до задержания россиян утверждал, что в республике могут попытаться повлиять на предвыборную кампанию путем привлечения бойцов частных военных кампаний.