Комиссия Общественной палаты проведет экспертизу поправок в законопроект «О реабилитации жертв политических репрессий»

Речь идет об обеспечении жильем семей, пострадавших от произвола советских властей — рассказала «Эху Москвы» юрист Светлана Казачёнок. По её словам, участие в обсуждении поправок сегодня примут в том числе и заинтересованные лица.

Ранее в правительстве разъяснили, почему государство не может предоставить этой категории граждан прямую компенсацию за незаконно отнятую квартиру. В письме, подготовленном тремя федеральными министерствами говорится, что это нарушит права ветеранов войны и многодетных семей, которые стоят в льготной очереди на жилье.

Представители репрессированных при этом отмечают, что возмещение незаконно отнятого жилья не льгота, а прямая обязанность государства.